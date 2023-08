Nuova luce per lo stadio San Nicola di Bari, testati i led esterni: "Colori personalizzati in base all'evento"

E' stata installata la nuova illuminazione esterna dello stadio San Nicola di Bari. A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro attraverso un post su Facebook. Ieri sera, infatti, i tecnici hanno effettuato le prime prove con i nuovi led impostati sul bianco. Un effetto inedito rispetto a quello abituale dato dalle luci stradali arancioni che da sempre hanno rappresentato il riferimento luminoso dell'impianto barese.

Le luci potranno cambiare colore a seconda dell'effetto desiderato: un ulteriore elemento che renderà l'astronave barese (dove sono in corso le installazioni dei nuovi petali e dei tabelloni luminosi) uno stadio sempre più all'avanguardia in Italia. Il debutto della nuova illuminazione esterna avverrà in occasione delle prime partite stagionali del Bari, ovvero sabato 12 contro il Parma per i 32esimi di Coppa Italia e venerdì 18 contro il Palermo, anticipo della prima giornata della Serie B 2023-2024.