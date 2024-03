Il teatro Petruzzelli e il Piccinni saranno 'monumenti nazionali'. L'assessora Pierucci: "Importante riconoscimento"

Il teatro Petruzzelli e il Piccinni diventeranno monumenti nazionali. E' quanto è stato approvato i Commissione Cultura alla Camera dei Deputati attraverso un emendamento proposto dalla deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa.

La decisione soddisfa l'assessora comunale barese alle Culture, Ines Pierucci: "Ringrazio - dice - la commissione Cultura della Camera e la deputata Betta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra per aver emendato la richiesta di aggiungere il teatro comunale all’elenco dei prestigiosi teatri italiani concedendo questo importante riconoscimento a due teatri della città. La città negli ultimi anni grazie al lavoro dei suoi teatri ha determinato la vocazione culturale della città. Dalla lirica e sinfonica del Petruzzelli alla prosa contaminata da progetti internazionali come il Bifest in questi giorni del Piccinni. L’offerta culturale dei programmi in città ha attirato migliaia di turisti da tutto il mondo. In particolare la storia del Piccinni rappresenta l’identità culturale della città sin dalla sua nascita. Costruito nel 1854, conosciuto semplicemente anche come teatro Piccinni, è il più antico teatro della città di Bari" conclude Pierucci.