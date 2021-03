Terapie intensive Covid in Puglia oltre la soglia critica: occupazioni in salita al 31%

o rende noto l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Stabile, invece, il tasso di occupazione nei reparti di area non critica covid

Sale ancora il tasso di occupazione delle terapie intensive Covid in Puglia superando la soglia critica del 30% e attestandosi al 31%. Lo rende noto l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Stabile, invece, il tasso di occupazione nei reparti di area non critica covid (Malattie infettive e Pneumologia) al 39%, poco sotto la soglia del 40% fissata dal Ministero della Salute

Sul fronte vaccinale invece, sono 94.242 le dosi di vaccino complessivamente somministrate agli over 80 pugliesi, secondo report pubblicato dal Ministero della Salute che riporta i dati sulle vaccinazioni.