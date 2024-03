Buio per circa 6mila residenti di Torre a Mare: "Ripristinare l'illuminazione dopo i lavori sulla Statale 16"

“In maniera del tutto civile vogliamo evidenziare le innumerevoli problematiche che crea la totale assenza di illuminazione di questa complanare agli abitanti di questa zona residenziale di Bari". Ad affermarlo è il consigliere comunale del M5S, Italo Carelli, che sostiene la protesta di alcuni cittadini che vivono in complessi residenziali che si affacciano sulla complanare ovest di Torre a Mare.

Un sit-in per sottolineare numerosi problemi quotidiani, a cominciare dalla "viabilità pericolosa - dice Carelli - e dalla mancanza di sicurezza per i pedoni che, dall’imbrunire all’alba, per svariati motivi percorrono questi 3 Km di strada piombata nel buio totale dopo che Anas più di un anno fa ha sostituito i vecchi guard-Rain con quelli di ultima generazione, come previsto dal codice della strada".

Disagi che coinvolgono circa 6mila persone: "Nei sette complessi residenziali, e a breve saranno otto, che formano questo piccolo borgo - prosegue Carelli - abitano circa 1.200 persone, un sesto di tutti i residenti di Torre a Mare, che nella bella stagione aumenta ancora di più perché molti baresi hanno qui la loro seconda casa al mare. Da Anas - chiede il consigliere - vogliamo 2 certezze: la conferma ufficiale di quanto dichiarato in una nota dal sindaco Decaro, in risposta ad una mia ennesima interrogazione datata 23 gennaio 2024, dove si dice che anche sulla Complanare Ovest verrà installato un impianto di illuminazione stradale, ma soprattutto chiediamo contezza dei tempi affinché quest’opera venga posta in essere. Non siamo cittadini di serie B, paghiamo le stesse tasse che paga chi abita al Murat o a Poggiofranco" conclude Carelli.