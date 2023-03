A Pasquetta la 'grande apertura' di Torre Quetta a Bari: in arrivo nuovi locali e prezzi "più sostenibili"

Il prossimo 10 aprile sarà la giornata della 'grande apertura' della stagione della spiaggia di Torre Quetta a Bari. Fervono i preparativi, dunque, per avviare le attività proprio a Pasquetta. Da qualche giorno sono cominciate le operazioni stagionali di ripristino del verde e le manutenzioni con l'obiettivo, spiega il gruppo 'Ideazione', gestore delle attività nel lido pubblico barese, di rendere l'area pienamente fruibile ai cittadini, con un programma completo di novità che sarà diffuso nelle prossime settimane.

Tra qualche giorno vi sarà la prima disinfestazione preventiva contro le zanzare per evitare 'invasioni' come avvenuto in alcuni periodi della scorsa estate. Sul fronte dell'accessibilità i gestori stanno mettendo a punto progetti per migliorare l’accoglienza dei disabili delle famiglie e di tutte le categorie più fragili. Al vaglio anche la abbonamenti mensili al parcheggio per i fruitori diurni a prezzi convenienti.

Sul fronte dei locali, vi saranno nuovi operatori che affiancheranno alcune conferme. L'obiettivo, aggiungono i gestroi, è quello di "proporre un’offerta di qualità ma più economicamente sostenibile per l’utenza". Tra i nuovi ingressi vi sarà una 'Bombetteria' con i preparati del maestro macellaio Pietro Colella, ma anche la versione 'beach' de 'La Parrilla', lo storico locale di piazza Mercantile di specialità sudamericane che raddoppia proprio con la sede di Torre Quetta, proponendo specialità latine, cocktail caraibici ed eventi a tema. In fase di riconferma, invece, la premiata pizzeria 'Enzo e Ciro' e l'american bar 'Riva Beach Club'. La passeggiata sul mare, inoltre, vedrà anche delle luminarie artistiche che renderanno più bella e colorata la spiaggia cittadina.

Per snellire le code in uscita, i gestori, oltre a ricordare che è "necessario pagare il biglietto alla cassa automatica prima di ritirare l’automobile", annunciano che "sarà possibile anche ritirare dei ticket d’uscita prepagati direttamente dai chioschi sul mare. E’ inoltre in fase di approntamento - aggiungono - anche un'App che consentirà di pagare autonomamente il parcheggio dal proprio smartphone ma i tempi di realizzazione non ci sono stati ancora garantiti, speriamo siano brevissimi".

In arrivo anche altre novità per il tempo libero e lo sport: laa direzione di Torre Quetta ha approntato un progetto, in collaborazione con la 'Ssd Amagon' per realizzare nell’area sportiva campi mobili e prefabbricati di Padel che sarebbero gli unici in riva al mare a Bari e provincia: "Siamo ora in attesa dell’Ok da parte dei competenti uffici comunali per procedere operativamente" rimarcano gli organizzatori. Ad animare l'estate di Torre Quetta vi saranno anche attività laboratoriali, artistiche, musica live e dj set, nonchè un premio musicale riservato alle band locali

A tal proposito Torre Quetta "lancia una call per selezionare musicisti, artisti di strada, dj, cabarettisti, writer, associazioni culturali che promuovono ogni forma d’arte attraverso l’organizzazione di incontri, laboratori, mostre e workshop per la programmazione serale e diurna. Per candidarsi collegarsi al sito www.torrequetta.info e cliccare nell’apposita sezione".