Trapezista caduta dopo show acrobatico in circo a Terlizzi: "Tornerò presto in forma"

"I medici dicono che tornerò presto in forma, non è successo niente di più grave, sono viva e lavorerò per molto tempo": è il messaggio, pubblicato sulla pagina Instagram del circo Greca Orfei, da parte dell'acrobata ucraina di 24 anni precipitata ieri da un'altezza di 4 metri mentre eseguiva uno show acrobatico a Terlizzi, nel Barese. La giovane è ricoverata al Policlinico di Bari.

Mineri rassicura amici e conoscenti: "Con mio grande rammarico è avvenuto un incidente e sono caduta al mio attrezzo. Attualmente sono in ospedale per un controllo. I medici dicono che tornerò presto in forma, non è successo niente di più grave, sono viva e lavorerò per molto tempo". Lo staff del circo Greca Orfei, secondo quanto riporta l'Ansa, comunica che gli spettacoli continueranno a rivolgersi regolarmente.