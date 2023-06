In treno al Red Bull Cliff Diving di Polignano: livrea speciale in omaggio ai dieci anni della gara

Treni straordinari messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia per raggiungere Polignano in occasione del Red Bull Cliff Diving, la gara internazionale di tuffi più famosa al mondo, in programma sabato 1 e domenica 2 luglio.

Un’offerta complessiva di 65 mila posti nel primo weekend di luglio, rivolta non solo ai pugliesi ma anche ai turisti che si trovano in regione e che potranno raggiungere la perla dell’Adriatico comodamente in treno senza utilizzare l’auto.

Per omaggiare il decimo anniversario della competizione, il Regionale di Trenitalia Puglia ha personalizzato uno dei moderni treni POP con immagini che richiamano la gara e il panorama di Polignano e dei tuffatori. Da domani il convoglio dedicato alla Red Bull Cliff Diving circolerà sulle linee regionali e si potrà ammirare nelle stazioni da cui transiterà.

Dopo essersi esibiti e sfidati a Boston e Parigi, i 24 high diver sono pronti a spiccare il volo a Polignano a Mare dalle piattaforme di 27 e 21 metri a strapiombo sul mare, passando per l’inconfondibile casa privata che ha reso negli anni la gara italiana fra le più iconiche di questo campionato. Presenti gli italiani Elisa Cosetti, giovane wildcard triestina e prima atleta italiana a competere nella divisione femminile della Red Bull Cliff Diving World Series e Andrea Barnaba, classe 2004 di Trieste, altra giovanissima promessa tricolore dei tuffi dalle grandi altezze.

Durante la due giorni dell’evento, il Regionale di Trenitalia sarà presente con uno stand per illustrare ai visitatori il nuovo programma X – GO riservato ai clienti Trenitalia che viaggiano con il Regionale e con Intercity. X – GO è pensato per accumulare punti a ogni prenotazione utilizzabili per viaggi successivi: a seconda della tipologia e della classe di viaggio si accumulano dei punti, che possono andare da 1 a 10 per i viaggi a bordo dei Regionali e da 2 a 9 per quelli sugli Intercity e. Ogni 10 punti accumulati si ottengono 3 euro di cash back immediato sull’acquisto del prossimo viaggio.