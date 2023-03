Valorizzazione dei brevetti e trasferimento alle imprese: l'Università di Bari terza nel bando nazionale con fondi Pnrr

L'Università di Bari si è aggiudicata il terzo posto nella graduatoria del bando Proof of Concept (PoC) per la valorizzazione dei brevetti e trasferimento alle

imprese. Il progetto, curato dal professor Danilo Caivano con il supporto della Direzione Ricerca, ha ottenuto il podio in una gara nella quale 26 proposte sono state ammesse a finanziamento su 37 presentate.

I progetti vincitori del bando Proof of Concept (PoC) hanno l'obiettivo di favorire le potenzialità di valorizzazione commerciale delle tecnologie sviluppate nei laboratori di ricerca degli Atenei, avvicinarle alla fase di commercializzazione e favorire quindi il loro trasferimento alle imprese.

La Commissione di valutazione del bando Proof of Concept (PoC) del 28 luglio 2022, emanato dalla Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato con risorse Pnrr, ha concluso i lavori con l’approvazione della graduatoria dei Programmi di valorizzazione ritenuti ammissibili. Il finanziamento complessivo è di 8,5 milioni di euro di risorse Pnrr, incrementati di 381 mila euro di ulteriori risorse

dello stesso Piano e e di 2 milioni di euro di risorse nazionali, per un totale di 10,8 milioni di euro di investimento.

I programmi finanziati infatti coinvolgono 33 università, 3 enti pubblici di ricerca e 7 Irccs, distribuiti 13 nelle regioni settentrionali, 13 nel centro Italia e 17 nel Mezzogiorno e consentiranno la valorizzazione di ben 195 brevetti destinati a favorire l’innalzamento del livello tecnologico e di innovazione del sistema produttivo nazionale per raggiungere il target, entro il 2025, previsto dal Pnrr.