La Puglia è quarta per percentuali di vaccini eseguiti: somministrato il 96,6% delle dosi giunte

La Puglia, con il 96,6% delle dosi di vaccino somministrate, è al quarto posto in Italia per vaccinazioni eseguite, secondo i dati del report del Ministero della Salute aggiornati al 18 agosto. La regione è preceduta da Molise (96,9%), dalle Marche (con 97,6%) e dalla Lombardia (98,6%).

Complessivamente si ratta di 5.137.381 vaccini somministrati dei 5.318.894 consegnati. Il 94,52% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale come il 92,43% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. L'88,2% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come il 77,73% degli under 60 e il 68,73% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 55,99% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale come il 45,17% di chi ha tra 20 e 29 anni. Il 23,75% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi.