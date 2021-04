In Puglia restano solo 18mila dosi di vaccino Pfizer, attese altre 94mila per oggi. Larga disponibilità per Astrazeneca

In Puglia, ad oggi, restano solo 18mila dosi del vaccino anti Covid Pfizer e 20mila di Moderna ma c'è buona disponibilità per Astrazeneca con 111mila disponibili. Il dato è stato diffuso, stamane, dal Ministero della Salute. Nel pomeriggio dovrebbero giungere nella regione altre 94mila dosi di Pfizer. Per quanto riguarda questo vaccino è stato utilizzato, in Puglia, il 97% delle dosi giunte in regione.

Per Moderna, destinato in questa fase alle somministrazioni da parte dei medici di famiglia, è stato somministrato il 75% del totale ricevuto, percentuale che scende al 60% per Astrazeneca. Il complessivo dei vaccini utilizzati in Puglia raggiunge l'85% delle dosi assegnate. Nella giornata di ieri il governatore Michele Emiliano ha scritto al commissario, il generale Figliuolo, chiedendo di anticipare l'invio delle dosi Pfizer per non rischiare di dover stoppare la campagna vaccinale riservata agli over 80 disabili, fragili e vulnerabili.