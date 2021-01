Il piano per la seconda fase dei vaccini anti Covid in Puglia: "Priorità anche al personale scolastico"

Previste anche prescrizioni "per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, azioni di formazione e comunicazione, sostegno per i soggetti sottoposti a isolamento e monitoraggio di studenti e operatori fragili"

Ci sarà anche il personale scolastico tra le categorie prioritarie per la fase 2 della vaccinazione anti Covid in Puglia, Lo comunica la Regione illustrando le linee guida dei team per la sorveglianza contro il coronavirus nelle scuole, attivi dalle prossime settimane.

La fase successiva di vaccinazione dovrebbe cominciare dal mese di febbraio: "In accordo con quanto previsto dal Piano Strategico nazionale - si legge nella nota della Regione - , e a conclusione della vaccinazione dei soggetti previsti in Fase 1 (operatori sanitari e ospiti delle Rsa), l’avvio della Fase 2 vede come categoria prioritaria per la vaccinazione anti-Covid-19 tutto il personale scolastico, con precedenza stabilita in funzione delle situazioni di rischio".

"In preparazione a questa azione, il Referente Covid-19 Asl, coadiuvato dai Toss e con il supporto dei referenti Covid-19 delle scuole, cura la raccolta delle manifestazioni di interesse e del consenso informato da parte del personale scolastico, predisponendo un cronoprogramma per la vaccinazione tempestiva di questo gruppo di popolazione". Il piano prevede anche prescrizioni "per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, azioni di formazione e comunicazione, sostegno per i soggetti sottoposti a isolamento e monitoraggio di studenti e operatori fragili".

Il punto sui vaccini: in arrivo anche Moderna

Intanto, in Puglia, arriverà anche il vaccino di Moderna: la prima consegna di 4mila dosi, apprende l'Ansa da fonti sanitarie regionali, dovrebbe avvenire tra il 27 e il 28 gennaio. Per quanto riguarda il vaccino Pfizer, invece, la prossima settimana sono attese altre 30mila dosi.