A Bari i richiami per la seconda dose del vaccino anti Covid-19. L'Asl: "Già in 14mila hanno ricevuto la prima"

E' stato già somministrato a 75 persone il richiamo con la seconda dose del vaccino anti Covid-19 di Pfizer ad altrettanti medici, operatori sanitari e anziani delle Rsa a Bari: è quanto comunica l'Asl facendo il punto sulla prima giornata di richiami per completare il percorso di immunizzazione anti coronavirus che si ottiene una settimana dopo la l'iniezione finale. Tra i vaccinati anche la 94nne Maria Caldarulo, ospite di una rsa barese, e, nell'ambulatorio dedicato all'ospedale Di Venere, l'infermiere Fabio Specchia e il medico Usca Ilaria Notaristefano.

"Una tappa importante per loro – dice il Direttore Generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce - e simbolicamente per la campagna vaccinale, che sta andando avanti in modo progressivo rispetto a tutte le categorie prioritarie: operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, ospiti e operatori delle residenze per anziani. Con la somministrazione della prima dose e l’avvio della seconda il lavoro delle squadre di vaccinatori è davvero a buon punto. La macchina organizzativa è ormai a regime e sta acquisendo la necessaria flessibilità logistica e d’impiego, basti pensare alle équipe mobili che vanno a vaccinare a domicilio nelle rsa e Rssa, che sarà utilissima quando sarà avviata la Fase 2 della vaccinazione e, gradualmente, verranno coinvolti prima i soggetti più fragili, poi l’intera popolazione. Non dobbiamo dimenticare che il Servizio Sanitario regionale e gli operatori impegnati sul campo stanno affrontando la campagna di vaccinazione più complessa ed estesa da quando esiste la Sanità Pubblica".