In Puglia giunte oltre 141mila nuove dosi del vaccino Pfizer. Domani in arrivo 50mila di Astrazeneca

Sono giunte Puglia 141.570 dosi di vaccino Pfizer, in base Piano trasmesso dalla Protezione civile alle Asl. Domani, invece, arriveranno 50mila dosi di Astrazeneca, con un giorno di ritardo rispetto alla consegna prevista: "Come vedete dal report pubblicato sul sito del Governo, la Puglia è al primo posto in Italia per capacità vaccinale, con il 96,1% di dosi somministrate rispetto a quelle che ci hanno consegnato" ha dichiarato il governatore Michele Emiliano su Facebook.

"Il nostro obiettivo primario - dice - è completare l'immunizzazione dei cittadini più fragili e di quelli più grandi di età. La campagna vaccinale procede in Puglia rispettando le indicazioni del piano nazionale. Siamo sopra la media italiana per quanto riguarda tutte le fasce individuate come prioritarie. Il lavoro è in corso per raggiungere al più presto chi non è stato ancora vaccinato".