Raid vandalico no vax alla scuola Marco Polo di Bari, i sindacati: "Atto di profonda inciviltà"

"Deturpare un bene pubblico è già di per sé un atto di profonda inciviltà, ma che il bene sia un istituto scolastico rappresenta una vera e propria aggressione, un atto dimostrativo che intende ledere un luogo simbolico": è quanto affermano in una nota i segretari regionali di Flc Cgil Bari, Vito Fumai, di Cisl Scuola Bari, Domenico Maiorano, di Uil Scuola Bari, Gianni Verga, di Snals Confsal Bari, Vito Masciale, e di Fgu Gilda Unams, Vito Carlo Castellana, a seguito dell'atto vandalico con scritte inneggianti ai no vax avvenuto ieri ai danni dell'istituto Marco Polo di Bari.

Le scuole, spiegano i sindacati, "sono i primi baluardi della legalità, sono palestre di cittadinanza, sono il primo volàno dell’ascensore sociale del nostro Paese. Pietro Calamandrei diceva: 'se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e della Corte costituzionale'. Aggredire le scuole vuol dire minare il senso stesso di democrazia, per questo le scriventi Organizzazioni Sindacali esprimono la propria piena e sincera vicinanza a tutta la comunità educante dell’I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari e chiedono agli organi competenti di prodigarsi per mettere fine quanto prima a questo inaccettabile susseguirsi di atti vili e vandalici" concludono i sindacati.