"Da una settimana water e macerie ostruiscono rampa per disabili", ennesimo scempio al Libertà

Un water ostruisce da circa una settimana, assieme a un cumulo di scarti di mattoni e pietre, una rampa per disabili in via Bottego: è l'ennesimo scempio che si verifica nel quartiere Libertà di Bari, da troppo tempo ormai teatro di episodi di degrado oramai quotidiani.

Una situazione paradossale, segnalata da diversi giorni anche dalla pagina instagram Degrado & Libertà, che impedisce a chi utilizza la carrozzina di poter correttamente attraversare l'incrocio, creando una potenziale situazione di pericolo. Di qui la richiestà dei cittadini per un intervento quanto prima risolutivo per 'liberare' la rampa dai rifiuti