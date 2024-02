Dal Murattiano a Santo Spirito: la mappa delle zone 30 a Bari. In futuro altre strade con limitazioni

La città di Bari, in un prossimo futuro, avrà più strade con il limite di 30 km orari. Il capoluogo pugliese non sceglie la via intrapresa dalla città di Bologna, dove grandi porzioni del territorio comunale hanno visto, non senza polemiche, l'abbassamento da 50 km/h a una velocità che garantisce maggiore sicurezza per i pedoni e gli stessi automobilisti.

A Bari sono già diverse le zone 30 autorizzate negli scorsi: nelle zone più centrali, per un'estensione di 2,2 kmq, sono presenti nel Murattiano, al Libertà, nell'Umbertino e a Madonnella. Dal 2020 c'è anche San Cataldo (0,12 kmq) con un'area vicino al Faro. Limite di 30 km/h anche in alcune aree del centro storico di Santo Spirito e nella zona 167 di Palese, ma anche, più recentemente a Carbonara, Ceglie e Loseto: "Si tratta - dice a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele - di aree dove c'è più traffico o anche la presenza di piste ciclabili e passeggiate pedonali, per evitare incidenti o altri episodi che possano coinvolgere i pedoni".

Il passo successivo riguarderà diverse zone del capoluogo: "In particolare - dice l'assessore - le istituiremo a San Pasquale in via Re David, anche per la presenza degli studenti universitari. Un altro intervento sarà effettuato su Torre a Mare e in particolare nel centro storico". Previste anche zone 30 sulla litoranea tra Palese e Santo Spirito e in alcune strade del quartiere San Paolo. Avanti, dunque, ma senza rivoluzioni particolari: "Bari - rimarca l'assessore - è da tempo sensibile alla problematica della sicurezza di ciclisti, pedoni e automobilisti. E' da sempre una priorità da seguire e un obiettivo di questa amministrazione, valutando allo stesso tempo le esigenze della mobilità e della viabilità".