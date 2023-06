Rischio pioggia nel Barese, nuova allerta della Protezione Civile: possibili temporali anche domani

Nuovi temporali in arrivo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, 6 giugno: il rischio di perturbazioni si estenderà, sulla Puglia centrale e bradanica, dalle 8 di mattina e per le successive 12 ore (un'altra allerta gialla è ancora in corso per la giornata di oggi, 5 giugno, fino alle ore 20)..

Sono previste precipitazioni, a carattere prevalente di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Le piogge, con cumulativi deboli, saranno presenti anche sui restanti settori centro-settentrionali della regione.

La Protezione Civile ribadisce, dunque, l'allarme classificato 'giallo', per il rischio idrogeologico legato ai temporali.