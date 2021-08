Aro Ba/8, affidato il nuovo appalto per raccolta rifiuti e igiene urbana a Monopoli, Mola, Polignano e Conversano

Sarà la R.T.I. Navita-Sieco ad occuparsi del servizio per i prossimi 5 anni. I sindaci: "Non è stato semplice riuscire a soddisfare le esigenze di tutte e quattro le comunità ma la firma del contratto sancisce questa intesa che porterà solo a miglioramenti per tutti"

Cambio di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto Rsu e di igiene urbana per quattro comuni baresi. L'Aro Ba/8, Ambito di raccolta ottimale, che comprende la città di Monopoli come capofila, Conversano, Polignano a mare e Mola di Bari, ha siglato un contratto di 5 anni con la R.T.I Navita-Sieco. La sottoscrizione è avvenuta alla presenza dei responsabili dei comuni, del R.U.P. dell’ARO BA/8, ingegnere Antonello Antonicelli, di Christiana Anglana, segretaria generale dell’ARO BA/8, il comandante Virgilio di Polignano a Mare, il comandante Tanzi di Mola di Bari, il comandante Vita di Conversano e Francesco Roca, amministratore unico di Navita, capogruppo del R.T.I. (raggruppamento temporaneo di impresa).

La firma sancisce ufficialmente l’affidamento dei servizi al nuovo gestore. A breve saranno presentate ai cittadini dei comuni dell’Aro tutte le novità del servizio. "È un importante momento per le quattro città che si sono messe insieme nell’Aro Ba8 per una gestione dei rifiuti. Non è stato semplice riuscire a soddisfare le esigenze di tutte e quattro le comunità ma la firma del contratto sancisce questa intesa che porterà solo a miglioramenti per tutti, consentendo a Monopoli, Polignano a Mare, Conversano e Mola di Bari di raggiungere obiettivi importanti, migliorando e consolidando le percentuali di raccolta differenziata con potenziamento dei servizi. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato e in particolare ai dipendenti degli uffici ambiente dei quattro comuni per l’importante lavoro svolto, fondamentale per giungere a questo risultato. Dal primo settembre parte lo start up per arrivare al primo dicembre con l’avvio di tutti i nuovi servizi previsti dal nuovo appalto", affermano il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, di Polignano a Mare, Domenico Vitto, di Conversano, Giuseppe Lovascio, e di Mola, Giuseppe Colonna.