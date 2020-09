Fermato per un controllo, gli trovano in casa una pianta di marijuana: arrestato per spaccio

Finisce in manette a Bitritto un pusher 38enne, sorpreso in flagranza di reato ieri pomeriggio dai carabinieri della locale Stazione. Insieme alle unità cinofile del Nucleo carabinieri di Modugno, hanno effettuato un controllo sull'uomo, che aveva un atteggiamento sospetto: la perquisizione nell'abitazione ha permesso di rinvenire un involucro contenente 20 grammi di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato, e una pianta di cannabis indica con fusto alto 1,50 metri, e del materiale idoneo al confezionamento.

La sostanza stupefacente ed il restante materiale sono stati sottoposti a sequestrato mentre al coltivatore è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.