Auto in sosta sullo stallo per disabili, ma il contrassegno era intestato al padre morto: scoperto 50enne

Aveva parcheggiato l'auto sul posto disabili, ma il contrassegno era intestato al padre, non più in vita. Continuano le segnalazioni dei 'furbetti' della sosta nella provincia barese, dopo l'episodio che ha portato alle minacce di morte nei confronti dell'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti a Casamassima.

Questa volta l'episodio è avvenuto a Monopoli, dove la Polizia locale è riuscita a risalire a un 50enne, che continuava a utilizzare i parcheggi riservati nonostante l'avente diritto fosse deceduto da 10 mesi. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi nell'ambito di uno specifico programma di controlli sull'uso dei parcheggi per disabili effettuato dagli agenti: in pieno centro gli operatori hanno notato un veicolo parcheggiato in uno stallo che esponeva un contrassegno scaduto di validità. Dopo una rapida indagine è emerso che il titolare del contrassegno era deceduto ed il contrassegno era nella disponibilità di un suo erede.

All'uomo è stato quindi ritirato il contrassegno ed è stato multato - la legge prevede una sanzione tra i 168 e i 672 euro - oltre alla decurtazione di sei punti dalla patente. E non è un caso unico, anche andando a guardare esclusivamente il territorio di Monopoli, visto che sono 10 i pass per disabili ritirati in città dalla Locale: "La Polizia Locale sta attuando un vero e proprio giro di vite - ricorda il comandante Saverio Petroni - con le migliaia di sanzioni a tutela degli utenti deboli della strada elevate nel 2023. Ho una chat sulla mia linea telefonica personale con i referenti delle associazioni dei diversabili, che mi contattano per un immediato intervento propedeutico alla fruibilità di stalli e scivoli".