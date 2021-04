L'addio del Bitonto calcio a Pino e Ciccio, presidente onorario e speaker della squadra portati via dal Covid: "Ora fate il tifo da lassù"

"Ciao Pino, ciao Ciccio". Un lungo e commosso messaggio prima della gara contro il Cerignola al 'Città degli Ulivi', e fiori deposti lì, in tribuna e nella sala stampa, dove Pino Rossiello, presidente onorario del Bitonto calcio, e Ciccio Marrone, speaker della squadra, erano soliti sedere.

Così, domenica, il Bitonto calcio ha voluto salutare e omaggiare "due angeli neroverdi" portati via dal Covid a distanza di pochi giorni. Il primo, "il pres, un uomo premuroso e generoso", "un padre per ogni componente del mondo neroverde", il secondo "la voce, un ragazzo buonissimo, un fiume in piena di entusiasmo e voglia di fare, entrato nel mondo neroverde in punta di piedi e diventato una colonna".

"Questo virus infame e maledetto non solo ha stravolto le nostre vite, ma ci ha privato di due angeli neroverdi, che ora lassù siederanno uno accanto all'altro per parlare di calcio e Bitonto, e per fare insieme il tifo": l'omaggio dedicato a Pino e Ciccio sulla pagina dell'Us Bitonto calcio.

