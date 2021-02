Covid, in Puglia 945 nuovi casi e 28 decessi: calano attualmente positivi e ricoveri

In Puglia 945 nuovi casi positivi di Covid: è quanto emerge dal bollettino del 13 febbraio, calcolati su 9347 test effettuati. La maggioranza è ancora nel Barese, dove si riscontrano 315 nuovi positivi, seguito da Foggia con 272 casi e Taranto con 168. Troviamo poi 66 casi in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, , 41 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione e 1 provincia di residenza non nota.

Sono stati inoltre registrati 28 decessi: 5 in provincia di Bari, 12 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Calano i pazienti guariti (89.320 contro gli 89.325 di ieri) e gli attualmente positivi, al momento 41.522 (ieri erano 41.600). Sono 1548 i ricoverati, 48 meno di quelli dell'ultimo bollettino.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 134.424, così suddivisi:

50.990 nella Provincia di Bari;

14.597 nella Provincia di Bat;

9.831 nella Provincia di Brindisi;

27.790 nella Provincia di Foggia;

11.382 nella Provincia di Lecce;

19.132 nella Provincia di Taranto;

558 attribuiti a residenti fuori regione;

144 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.