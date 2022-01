Covid, in Puglia 3mila nuovi casi nel bollettino di Capodanno: quasi 800 nel Barese, nessun decesso

Si apre con tremila nuovi casi Covid il nuovo anno in Puglia. Nel bollettino di sabato 1 gennaio sono 67.636 i tamponi effettuati, con un tasso di posiitività che si attesta al 4,43% (una settimana fa, nel giorno di Natale, era pari al 4,1). Non si registrano oggi decessi.

I nuovi positivi sono 783 in provincia di Bari, 194 nella Bat, 594 nel Brindisino, 358 a Foggia, 698 a Lecce, 268 a Taranto. 95 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri dieci la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive salgono a quota 27.367 (2857 in più rispetto a ieri), mentre i guariti sono 277.803 (+143). Lieve oscillazione nel dato dei ricoveri, oggi complessivamente 309 (due in più rispetto a ieri), di cui 278 nei reparti di area non critica (+2), mentre restano stabili le terapie intensive.



Il bollettino odierno è consultabile a questo link