In Puglia duecento nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore: 40 nel Barese. Undici i decessi registrati

I dati di oggi: il tasso di positività si attesta all'1,7%, in discesa rispetto a una settimana fa. Pesa il numero dei decessi. Scendono i ricoveri nei reparti di area non critica

Sono duecento i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 11.376 test registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di venerdì, 10 settembre. Il tasso di positività si attesta oggi all'1,7% (in discesa rispetto al 2,3% di una settimana: venerdì 3 settembre i nuovi casi erano 338 con 14743 tamponi).

I nuovi positivi sono 40 in provincia di Bari, 37 nella Bat, 24 in provincia di Brindisi, 27 nel Foggiano, 49 in provincia di Lecce e 18 nel Tarantino. Due casi sono riferiti a residenti fuori regione.

Pesa, nel bollettino odierno, il dato dei decessi: sono undici quelli riportati. Un numero simile non si registrava da maggio scorso.

Prosegue la discesa degli attualmente positivi (oggi 3.753, 101 in meno rispetto a ieri), i guariti salgono a 255.147 (290 in più rispetto a ieri).

Scendono i ricoveri, in particolare quelle nei reparti di area non critica (oggi i pazienti sono 186, diciannove in meno rispetto a ieri). Scendono di due unità le terapie intensive (oggi i ricoverati sono 23).

Il bollettino è consultabile a questo link