Covid in Puglia, 1263 nuovi contati registrati e 28 decessi legati al virus

In Puglia sono stati registrati 1263 nuovi casi di Covid: è il risultato dei 9386 tamponi effettuati a livello regionale e riportati nel bollettino del 19 novembre. In particolare, sono 555 i nuovi casi nel Barese, 72 in provincia di Brindisi, 189 nella provincia BAT, 154 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 5 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Salgono a 9.734 i pazienti guariti (erano 9385 ieri) e a 28500 gli attualmente positivi (erano 26607 ieri). Sono 1524, invece, i ricoverati.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 39.347, così suddivisi:

15.503 nella Provincia di Bari;

4.410 nella Provincia di Bat;

2.708 nella Provincia di Brindisi;

9.031 nella Provincia di Foggia;

2.961 nella Provincia di Lecce;

4.447 nella Provincia di Taranto;

282 attribuiti a residenti fuori regione;

5 provincia di residenza non nota.