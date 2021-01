Bollettino Covid, 1349 nuovi casi e 27 decessi in Puglia: calano ancora i ricoveri

In Puglia sono 1349 i nuovi casi Covid registrati nel bollettino regionale di venerdì 8 gennaio. I dati si basano su 11.020 test effettuati e vedono la maggioranza di casi nel Barese, con 400 positivi. Per le altre province, riscontriamo 122 casi in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, 338 in provincia di Foggia, 120 in provincia di Lecce, 268 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ventisette i decessi registrati oggi, di cui 9 appartengono alla provincia di Bari, 2 sono avvenuti invece in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Sono 42.409 i pazienti guariti - ieri erano 41.468 - mentre crescono anche gli attualmente positivi: 53.922 contro i 53.541 di ieri. Continuano invece a calare i ricoveri: oggi sono 1525, 19 meno dell'ultimo bollettino.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 98.952, così suddivisi:

38.104 nella Provincia di Bari;

11.228 nella Provincia di Bat;

7.270 nella Provincia di Brindisi;

21.601 nella Provincia di Foggia;

7.808 nella Provincia di Lecce;

12.308 nella Provincia di Taranto;

540 attribuiti a residenti fuori regione;

93 provincia di residenza non nota.