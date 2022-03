In Puglia 3.302 casi Covid e tredici decessi. Calano ancora ricoveri e attualmente positivi

Sono 3302 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 26.836 test effettuati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 2 marzo: il tasso di positività si attesta oggi al 12,30% (una settimana fa era pari al 12,75%). Registrati nel bollettino odierno 13 decessi.

I nuovi casi sono 839 in provincia di Bari, 213 nella Bat, 231 in provincia di Brindisi, 517 nel Foggiano, 1052 nel Leccese, 407 nel Tarantino. Altri 28 sono riferiti a residenti fuori regione, per 15 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo degli attualmente positivi, (oggi 75.557, 1823 in meno rispetto a ieri), e dei ricoveri: oggi le persone in ospedale sono complessivamente 614 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 581 (-12) in area non critica e 33 (-3) in terapia intensiva.

I guariti salgono complessivamente a 658.600 (5112 in più rispetto a ieri).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link