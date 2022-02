Covid, in Puglia 3.834 casi nelle ultime 24 ore e quattordici decessi. Scendono ancora i ricoveri

3.834 casi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore, di cui 1090 nel Barese, a fronte di 30.064 test giornalieri registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologico di oggi, mercoledì 23 febbraio. Il tasso di positività si attesta al 12,75% (lievemente inferiore al 12,92% di una settimana fa, mercoledì 16 febbraio, con 4.498 casi e 34.814 tamponi). Segnalati oggi altri 14 decessi.

Oltre alla provincia di Bari, quella che fa registrare il numero maggiore di casi è quella di Lecce (1.031). I positivi sono invece 269 nella Bat, 289 nel Brindisino, 634 in provincia di Foggia, 475 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 32, per altri 14 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono oggi 84.096 (-962 rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 628.023 Persone guarite (+ 4782).

Consistente il calo dei ricoveri rispetto a ieri (-24), in particolare nei reparti di area non critica, in cui sono 708 i pazienti (diciannove in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva sono 48 le persone ricoverate (-5), per un totale complessivo dei ricoveri pari a 756.

