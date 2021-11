In Puglia 243 nuovi casi Covid: 47 nel Barese. Nessun decesso registrato, tasso di positività all'1,2%

Sono 243 i nuovi casi Covid individuati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 20.235 test registrati. Il tasso di positività nel bollettino epidemiologico regionale di venerdì 26 novembre 2021 si attesta quindi all'1,2% (in discesa rispetto all'1,37% di una settimana fa).

Non si segnalano decessi. Il maggior numero di nuovi casi si registra nel Leccese (57) e in provincia di Foggia (55). In provincia di Bari i nuovi contagi sono 47, nel Tarantino 42, e ancora 25 in provincia di Brindisi, 11 nella Bat. Cinque casi sono attribuiti a residenti fuori regione, mentre per uno la provincia è in corso di definizione.

Il numero complessivo degli attualmente positivi salgono a 3.885 (+55), mentre i guariti sono 267.698 (+188).

Sul fronte dei ricoveri, il numero complessivo si attesta a 161 (uno in meno rispetto a ieri). Calano a 139 le persone nei reparti ordinari, mentre si registra un lieve aumento nelle terapie intensive: oggi i pazienti sono 22 (+3 rispetto a ieri).

Il bollettino odierno è disponibile a questo link