Covid, in Puglia 3.654 casi e tre decessi. Positivi sotto quota 64mila

Sono stati 3.654, a fronte di 17.906 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività nel bollettino di oggi, venerdì 29 luglio, si attesta al 20,41% (in discesa rispetto al 23,32%, con 5.424 contagi e 23.254 tamponi). Segnalati oggi anche tre decessi.

I positivi sono 994 in provincia di Bari, 252 nella Bat, 367 nel Brindisino, 477 in provincia di Foggia, 816 nel Leccese e 650 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 80, 18 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa dei positivi attuali, che calano a quota 63.952 (-1986 rispetto a ieri). I guariti diventano 1.318.766 (+ 5637).

Lieve oscillazione dei ricoveri, oggi complessivamente 506 (-2), di cui 487 (-1) in area non critica e 19 (-1) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link