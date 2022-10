Covid, in Puglia 2067 casi e due decessi: in risalita i ricoveri

Sono 2.067 i nuovi casi nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 10.830 test eseguiti. Il tasso di positività nel bollettino di oggi, 4 ottobre, è pari al 19,08%. Segnalati anche due decessi.

I positivi sono 730 in provincia di Bari, 99 nella Bat, 198 in provincia di Brindisi, 228 nel Brindisino, 511 nel Leccese, 256 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 31, 14 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Diventano 12.591 i positivi attuali (ieri erano 12.280), mentre sono 1.461.890 i guariti.

In risalita i ricoveri, oggi complessivamente 141 (+20), di cui 133 in area non critica (+18), e otto (+2) in terapia intensiva.

