Caso Covid nello staff, chiude panificio a Bari. Il messaggio ai clienti: "Torneremo più forti, state a casa e tutelatevi"

Saracinesche abbassate e un messaggio per avvertire "l'amata clientela" di quanto accaduto. Da questa mattina, il panificio 'El Focacciaro', in via Cognetti a Bari, resta chiuso "per una quarantena preventiva", in seguito a un caso di positività al Covid - si spiega nella comunicazione - di un membro dello staff.

"Ci teniamo a sottolineare che dall'inizio dell'epidemia sono state attuate tutte le misure di sicurezza adeguate affinché possa essere rispettata la nostra e la vostra salute", sottolineano gli esercenti nel messaggio, lanciando poi un invito alla propria clientela: "Questa situazione difficile per tutto il mondo è reale, concreta e che la cosa migliore che possiate fare per voi stessi è tutelarvi e stare a casa il più possibile. Torneremo più forti di prima - concludono - a deliziarvi con focacce, panzerotti e pan brioche in tutta sicurezza".

(foto di repertorio)