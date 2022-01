Controlli su green pass e uso delle mascherine, decine di sanzioni nel Barese. Positivi ma beccati fuori casa: scattano le denunce

Dai controlli sul possesso del green pass a quelli sul rispetto delle norme anticovid in locali e attività commerciali, ma anche sul corretto uso delle mascherine. Migliaia di controlli effettuati e decine di sanzioni dall'inizio dell'anno a oggi nel territorio di Bari e provincia.

In particolare, come emerge dal report della Prefettura di Bari (aggiornato al 24 gennaio), sono state 27.124 le persone controllate per verificare il possesso del green pass e 58 di queste sono state sanzionate. Per agli 211 cittadini le sanzioni sono scattate per il mancato uso della mascherina obbligatoria.

Ma sono scattate anche le denunce, per cinque cittadini sorpresi dalle forze dell'ordine fuori casi, nonostante fossero positivi al Covid.

Nello stesso periodo, anche 3.235 attività commerciali sono state sottoposte e per 38 titolari è scattata la sanzione per mancato rispetto delle norme anticovid.