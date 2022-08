I 'furbetti' del Reddito di cittadinanza stanati nel Barese: c'è chi non dichiarava il cambio di residenza, ottenendo 9mila euro di sovvenzione

I 'furbetti' del Reddito di cittadinanza a Bari e provincia stanati dai controlli dei carabinieri. I controlli degli ultimi giorni hanno permesso così di scoprire diversi percettori della misura di sostegno che in realtà non ne avevano diritto. Il primo caso è avvenuto nel quartiere San Paolo di Bari, dove i miliati della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà una donna che percepiva il beneficio del Reddito dall’aprile 2019 dichiarando falsamente la composizione del proprio nucleo famigliare, inserendo impropriamente la figlia, la quale era già censita in autonomo con il marito convivente, già titolare di analogo beneficio. La donna aveva anche dichiarato il falso, indicando di risiedere in un immobile con contratto di comodato d’uso gratuito, sebbene l’abitazione risulti di proprietà della figlia.

A Modugno, invece, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 31enne che nelle istanze prodotte nell’anno 2021/2022 ometteva di comunicare il cambio di residenza, riuscendo a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza per una somma di 9mila euro. I controlli nel Comune barese hanno interessato anche gli automobilisti: un 41enne, fermato dai militari mentre era alla guida, non aveva al seguito i documenti di riconoscimento declinando le generalità del fratello. Dai successivi accertamenti, emergeva che il 41enne era privo di patente di guida poiché mai conseguita.