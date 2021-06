Fermata dalla polizia per un controllo, in auto trenta grammi di cocaina: in carcere 54enne

Viaggiava a bordo di un'auto di grossa cilindrata, a Corato, quando i poliziotti della sezione antidroga e del locale commissariato la hanno fermata per un controllo. Così la donna è stata trovata in possesso di un involucro, contenente trenta grammi di cocaina. La 54enne, moglie di un soggetto noto alle forze dell'ordine e attualmente detenuto in carcere, è stata quindi arrestata e condotta in carcere a Trani.