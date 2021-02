In comunità dopo l'arresto per spaccio, 16enne si allontana dalla struttura: rintracciato dalla polizia 

Arrestato per spaccio e collocato in una comunità educativa, se ne era allontanato arbitrariamente. Nella serata di ieri, a Corato, il 16enne è stato rintrciatto e condotto nell'istituto penale per minorenni Fornelli. Era entrato nella comunità lo scorso 2 dicembre, dopo essere stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.