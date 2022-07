Sale la curva dei contagi Covid a Bari e provincia: casi quasi raddoppiati in una settimana, incidenza a quota mille

Continua la risalita dei contagi Covid a Bari e provincia. A confermarlo sono i dati dell'ultimo report della Asl Bari, relativo alla settimana compresa tra il 27 giugno e il 3 luglio.

Nel territorio provinciale le positività rilevate sono state complessivamente 12.437, a fronte dei 6.988 casi registrati nella settimana precedente. Un numero quasi raddoppiato, con il tasso di incidenza che passa dai 568 casi per 100mila abitanti a 1.011.

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, i casi registrati nella settimana 27 giugno-3 luglio sono stati 3.679, con una incidenza pari a 1.166,9 (nei sette giorni precedenti erano stati 2.000, con un tasso di 634,3).

In provincia, a far registrare l'incidenza più alta sono i Comuni di Polignano (283 casi con tasso 1.611,3), Locorotondo (183 contagi per un tasso di 1.297,3), Valenzano (218 casi e incidenza a 1.249,9) e Rutigliano (230 con tasso 1.247,6).

REPORT COVID ASL 27 GIUGNO-3 LUGLIO