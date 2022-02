In Puglia 4.952 casi Covid nelle ultime 24 ore. Registrati altri 14 decessi

Sono 4.952 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 45270 test eseguiti. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi venerdì 11 febbraio, si attesta al 10,94%. Sono stati registrati quattordici decessi.

I positivi sono 1.332 in provincia di Bari, 385 nella Bat, 445 in provincia di Brindisi, 827 in provincia di Foggia, 1.340 nel Leccese, 578 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 33, dodici quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa degli attualmente positivi, oggi 100.528 (1.016 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 562.520 (+5954).

Sul fronte ricoveri, scende il numero dei pazienti nei reparti di area non critica (oggi sono 745, tre in meno rispetto a ieri), mentre restano stabili a 68 le terapie intensive, per un totale di 813 persone in ospedale.

Il bollettino è consultabile a questo link