Covid, in Puglia 6.154 positivi e ventidue decessi registrati: in provincia di Bari 1.680 casi

6.154 casi Covid su 41.692 test: sono i dati del bollettino epidemiologico regionale della Puglia di martedì 15 febbraio 2022. Il tasso di positività si attesta oggi al 14,76% (una settimana fa, l'8 febbraio, era pari al 16,40%). Registrati anche 22 decessi.

I casi sono 1.680 in provincia di Bari, 415 nella Bat, 516 in provincia di Brindisi, 1.081 nel Foggiano, 1.559 in provincia di Lecce, 858 nel Tarantino. Altri 29 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per 16 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo degli attualmente positivi, che diventano oggi 94.594 (-1765 rispetto a ieri), crescono ancora i guariti, oggi 585.573 (+7897). Stabile il numero complessivo dei ricoveri (804, uno in meno rispetto a ieri), anche se si registrano tre nuovi ingressi in terapia intensiva rispetto a ieri, per un totale di 67 pazienti. Sono invece 737 le persone nei reparti di area non critica (-4 rispetto a ieri).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link