In Puglia altri 762 Casi Covid e tasso di positività oltre il 3%. I ricoverati attuali superano quota 200

Sono 762 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 27 dicembre 2021. Il tasso di positività odierno, basato su 25.090 test, è del 3,04%, in leggero aumento rispetto al 2,81% fatto registrare il 20 dicembre scorso ma con circa 14mila test.

In particolare, si segnalano 309 casi in più nel Barese, 39 nella Bat, 85 nel Brindisino, 110 nel Foggiano, 162 nel Leccese, 48 nel Tarantino, 8 per residenti fuori regione e 1 per provincia di definizione. Un decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore in Puglia.

Non si arresta la crescita degli attualmente positivi, arrivati a 12.202 (ieri erano 11.643). I ricoverati, al momento, sono 201, otto in più del giorno di Santo Stefano: di questi 180 sono in area non critica (+9) e 21 in terapia intensiva (-1).

Da inizio pandemia in Puglia sono stati rilevati 294.308 casi Covid su 5.441.838 test eseguiti con 275.151 persone guarite e 6.955 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.