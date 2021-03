Non si arresta la salita dei ricoveri Covid in Puglia: toccata quota 2100. Segnalati altri 784 nuovi casi e 33 decessi

Sono 786 i nuovi casi Covid registrati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 29 marzo 2021. Il tasso di positività è del 15,28%, in discesa rispetto al 17,3% di una settimana fa, in un contesto simile per numero di tamponi ad inizio settimana. Il dato più preoccupante, però, è quello dei ricoveri, schizzati a 2100 dai 2038 di ieri.

Per quanto riguarda il dettaglio dei casi, vi sono stati 350 nuovi positivi in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella Bat, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Segnalati anche 33 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.845.068 test. In tutto sono 138.303 i pazienti guariti mentre cala leggermente a 46.494 il totale dei casi attualmente positivi (-386 rispetto a ieri)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 189.523 così suddivisi: 74.413 nella provincia di Bari, 13.761 nella Bat, 18.586 nella provincia di Brindisi, 35.300 nella provincia di Foggia, 17.608 nella provincia di Lecce, 28.862 nella provincia di Taranto, 679 attribuiti a residenti fuori regione, 314 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.