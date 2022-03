Oltre 6mila casi Covid in un giorno e 20 decessi in Puglia. Salgono anche i ricoveri negli ospedali della regione

In Puglia vi sono stati 6.026 nuovi casi Covid, secondo i numeri del bollettino epidemiologico regionale dell'8 marzo 2022. Il tasso di positività odierno, su 22.875 test effettuati, è del 26,4%. Una settimana fa era al 13,67%, con circa 4mila casi su 31mila test eseguiti.

In particolare, si segnalano 1.636 casi nel Barese, 433 nella Bat, 461 nel Brindisino, 812 nel Foggiano, 1.888 nel Leccese, 733 nel Tarantino, 43 per residenti fuori regione e 20 per provincia in definizione. I decessi riportati oggi nella regione sono 20.

Salgono a 75.123 le persone attualmente positive (ieri erano 74.904). Tornano a crescere i ricoverati, al momento 575 (+6 rispetto a ieri), di cui 544 in area non critica (+3) e 31 in terapia intensiva (+3). Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 763.927 casi Covid, su 8.933.533 test eseguiti, con 681.059 persone guarite e 7.745 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.