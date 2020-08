Boato nella notte, crolla il solaio della scuola Corridoni a Bari vecchia: intervento dei vigili del fuoco

Nella nottata è crollato il solaio all'ultimo piano della scuola Corridoni, in largo San Sabino a Bari vecchia. A segnalare l'accaduto sono stati i residenti della piazza dove ha sede l'istituito, svegliati dal boato provocato dalla caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Non si registrano comunque feriti. In mattinata sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune di Bari per controllare la stabilità dell'istituto.

Foto di repertorio