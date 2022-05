Cocaina ed eroina nella busta, nel tronco dell'albero il bilancino per pesare la droga: 29enne arrestata nell'agro molfettese

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: finisce in manette una 29enne di Molfetta, beccata in flagrante in una zona di campagna con una busta contenente diversi tipi di droga. I Militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Molfetta hanno arrestato la giovane nei pressi della Piscina Cileo: oltre al contenuto della busta (38 grammi circa di cocaina e 280 grammi circa di eroina), i militari hanno anche trovato, nascosto all’interno della cavità di un albero, un bilancino di precisione e due rotoli di nastro isolante utilizzato per il confezionamento.

La donna, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è al momento ai domiciliari, a disposizione della locale Procura della Repubblica di Trani che ha chiesto la convalida dell’arresto e la conferma della misura cautelare da parte del gip del Tribunale di Trani. "Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari - ricordano i carabinieri - e le responsabilità della 29enne dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, con il confronto con la difesa".