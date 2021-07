In moto con la cocaina, fermato dagli agenti: a casa 'cipolline' di droga e fuochi d'artificio, arrestato 43enne

La Polizia ha bloccato, tra Gravina e Altamura, un 43enne, con precedenti, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione di materiale esplodente senza licenza. L'uomo è stato fermato a bordo di una moto di colore scuro a causa della velocità sostenuta con la quale viaggiava.

Con sé deteneva un pezzo solido di cocaina, per il peso complessivo di 51 grammi. La perquisizione si è poi spostata a domicilio: nella sua abitazione vi erano 26 cipolline contenenti cocaina, pronte per essere vendute. Rinvenuti anche alcuni grammi di hashish nonché materiale per il confenzionamento e 700 euro ritenute provento dell'attività illecita.

Durante i controlli è stata rinvenuta e sequestrata anche una batteria di fuochi d'artificio 'mono colpo', nonché diversi telefoni cellulari. L'uomo è stato quindi condotto nel carcere di Trani.