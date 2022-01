Marijuana e mdma nascosti nello zaino, in casa altre dosi di droga: arrestato 24enne

La Polizia ha arrestato a Corato un 24enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato notato alla periferia della città dagli agenti che lo hanno perquisito dopo aver notato alcuni suoi atteggiamenti di nervosismo.

Con sè, occultata in uno zaino e in una tasca del giubbotto, aveva una busta contenente marijuana per un peso complessivo di 111 grammi e una, più piccola, al cui interno vi era mdma per 21 grammi. Il tutto era presumibilmente pronto per la vendita. Nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti altri 11 grammi di marijuana, 4,5 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 130 euro ritenute provento della vendita di droga. Il tutto è stato sequestrato. Per il 24 si sono aperte le porte del carcere.