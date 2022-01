Trovato con 25 chili di eroina, arrestato 34enne nel Barese: la droga nascosta in auto e nel garage

Fermato dai carabinieri mentre percorreva la provinciale 11, a Mola, a bordo della sua auto, trovato in possesso del 'carico' di eroina. Un 34enne, originario di Noicattaro, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio.

I militari, nel corso del controllo, hanno ispezionato il bagagliaio dell'auto dell'uomo, rinvenendo un grosso involucro in cellophane con all’interno 24 panetti, risultati poi contenere 12 chili di eroina. Successivamente, la perquisizione è stata estesa al domicilio del 34enne, dove, con l’ausilio di un’unità cinofila di Modugno, i carabinieri hanno trovato altri 26 confezioni di eroina, per un totale di 13 chili, nascosti all’interno del garage. Inoltre, sempre nell’abitazione, è stato rinvenuto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Per il 34enne, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, sono scattate le manette. L'uomo è stato condotto in carcere a Brindisi a disposizione della Procura della Repubblica di Bari che ha chiesto la convalida dell’arresto.