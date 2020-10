I parcheggiatori abusivi tornano all'esterno della Fiera del levante: raffica di multe e daspo

Raffica di multe, stamane, nelle aree di sosta attorno alla Fiera del Levante di Bari, nei confronti di numerosi parcheggiatori abusivi che tentavano di incassare illegalmente denaro dai visitatori che lasciavano le auto per recarsi nella Campionaria

Ad attenderli, in via Verdi e nelle vicinanze dell'ingresso Orientale di piazzale Triggiani, gli agenti in borghese della Polizia Locale. Elevate sanzioni per diverse centinaia di euro e sequestrato il danaro frutto dell'attività illecita. Per i parcheggiatori è scattato anche l'allontanamento dalla zona per la successiva applicazione del Daspo urbano.

Nelle ultime settimane la Polizia Locale di Bari ha compiuto anche altre importanti azioni di contrasto ai parcheggiatori abusivi con numerose denunce in Piazza Moro, anche per resistenza a pubblico ufficiale.