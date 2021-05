Tentano di sfilare il portafogli a un passeggero mentre sale sul treno: borseggiatori bloccati dalla polizia

Tre baresi arrestati nella stazione di Barletta per furto aggravato: le indagini della polizia scattate dopo le segnalazioni di diversi furti ai danni di viaggiatori in partenza

Sono stati bloccati mentre tentavano di sfilare il portafogli dalla tasca posteriore di un ignaro viaggiatore, intente a salire sul Frecciargento Lecce-Roma. Tre baresi, con precedenti, sono stati arrestati nella stazione di Barletta dagli uomini della Polfer.

Le indagini sono scattate a seguito di diversi furti segnalati di recenti nella stazione, commessi ai danni di passeggeri intenti a salire a bordo di treni della lunga percorrenza.

I tre borseggiatori sono stati fermati e tratti in arresto per tentato furto aggravato, in concorso tra loro e sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(foto di repertorio)