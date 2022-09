Agguato ad Altamura, in due assolti dall'accusa di tentato omicidio

Assolti "per non aver commesso il fatto". E' la sentenza emessa dal gup del Tribunale di Bari, Isabella Valenzi, nei confronti di Francesco Ritoli e Massimiliano Colonna, imputati per tentato omicidio in relazione a un episodio avvenuto nel dicembre 2017 ad Altamura.

I due furono arrestati nel marzo 2018, in quanto ritenuti responsabili dell'agguato ai danni di Michele Colonna, zio di uno degli imputati, ferito a colpi di pistola alla gamba sinistra mentre si trovava davanti alla sua abitazione. Ieri la sentenza di assoluzione per Ritoli, difeso dall'avvocato Nicola Lerario, e per Massimiliano Colonna, rappresentato dai legali Antonio Romano e Clemente Guarnieri.